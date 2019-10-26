الرياضة قبل الإفطار.. أفضل طريقة لحرق أكبر نسبة من الدهون

لندن(صدى):

يعتبر الحصول على وقت مناسب في يوم العمل الشاق لممارسة التمارين الرياضية، من أصعب الأشياء التي يقع بها الكثيرين، لكن الحل المناسب قد يكون في المنبه.

وقالت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، إن العديد من الباحثين أكدوا أن التمارين الرياضية قبل الإفطار تساعد على حرق المزيد من الدهون وخسارة الوزن، وبالتالي يفضل ضبط المنبه مبكرًا لممارسة تلك التمارين.

وخضع 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة لتلك الدراسة ولمدة 6 أسابيع، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى لممارسة التمارين قبل الإفطار، والثانية لممارستها بعد الإفطار، والثالثة لم تمارس الرياضة.

وأكدت النتائج أن المجموعة التي شاركت في التمارين قبل الإفطار أحرقوا كمية كبيرة من الدهون مقارنة بالمجموعتين الآخرتين.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الإفطار بعد التمارين يساعد على فقدان الوزن وتحسن الحالة الصحية، حيث أن المجموعة التي مارست الرياضة قبل الإفطار زادت قدرتها المناعية بشكل كبير.

وأضافت أن المجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار لم تفقد نفس القدر من الوزن مثل المجموعة الأولى، وكان الفارق الوحيد في توقيت الطعام فقط.