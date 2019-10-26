محققة أممية سابقة تطالب بمحاكمة أردوغان لارتكابه جرائم حرب

نايف السالم(صدى):

أكدت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي، على أهمية خضوع رجب طيب أردوغان للتحقيق بتهمة بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت في مقابلة صحفية نٌشرت اليوم السبت: تدخل تركيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.

وتابعت : تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق.

وشددت على أنه لا يجب السماح لأردوغان بالإفلات من المحاسبة.

وانتقدت المحققة الأممية السابقة، الدول الأوروبية التي قالت إنها ترددت في مواجهة تركيا بعد تحركاتها في سوريا، لأن أردوغان هدد بفتح البوابات للاجئين للتوجه لأوروبا، قائلة أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط.