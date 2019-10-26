سرقة ماسة نادرة قيمتها 1.8 مليون دولار

طوكيو(صدى):

بحثت الشرطة اليابانية عن ماسة يبلغ وزنها 50 قيراطاً وقيمتها 1.8 مليون دولار، سرقت من معرض دولي للمجوهرات في يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

وكانت هذه القطعة النادرة أخر مرة في عارضة زجاجية حتى الخامسة مساءً، وبعد وقت إغلاق المعرض، اختفت الماسة، وفقاً للشرطة.

وقال ناطق باسم الشرطة إنه يعتقد أن الماسة سرقت في وقت متأخر من الليل من المعرض المزدحم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» ولم يتم القبض على أحد حتى الآن.

ويفحص المحققون مقاطع فيديو من كاميرا المراقبة، والتي أظهرت رجلاً يقترب من موقع الماسة خلال الوقت المحتمل أن تكون تمت فيه السرقة.