واقعة غريبة.. زوجان يتفاجئان بشئ مميز في الطعام بأحد المطاعم البحرية

واشنطن(صدى):

سجلت إحدى المطاعم البحرية في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، واقعة طريفة لزوجين أثناء تناولهما لوجبة العشاء ويفاجئان بهدية رائعة.

وقالت صحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية، إن الزوجين توجها لتناول العشاء في أحد المطاعم البحرية الشهيرة، وأثناء تناول الطعام شعر الزوج بشئ غريب في فمه، ليصاب بالدهشة بعد إخراجه.

ووجد الزوج ” أنطون ” لؤلؤة حقيقية نادرة كانت في منتصف الطعام، مما أصابه بالدهشة الشديدة، ليطلب إدارة المطعم للإطلاع على ذلك الأمر.

وقام مالك المطعم بالاتصال بمالك المزرع الذي يمده بالطعام، والذي أكد أن تلك الحادثة لم تسجل من قبل خلال فترة عمله الطويلة، وفضل الزوجان ترك اللؤلؤة لصاحب المطعم الذي أكد أنه سيضعها في إطار لتعليقها في المطعم لجلب الحظ لزواره.