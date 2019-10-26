صفقة جديدة.. ثلاثة لاعبين من النصر مقابل سلمان المؤشر

نواف السالم(صدى):

قالت تقارير صحفية إن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، خاطبت إدارة الأهلي بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم النصر ثلاثة لاعبين مقابل ضم المؤشر، وهم: فراس البريكان وسامي النجعي وصالح آل عباس، إضافة لمبلغ مالي.

وكان المؤشر وضع شرطًا من أجل تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة المُقبلة؛ حيث ربط تجديد عقده بتسلم جميع مستحقاته المتأخرة، رافضًا فكرة التفاوض مع الإدارة قبل إغلاق الدفعات المالية التي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.