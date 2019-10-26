حساب المواطن: يمكن التسجيل كفرد مستقل من 18 سنة إلى 24 سنة بشرط

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمواطن والمواطنة التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة ولا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

وجاء ذلك في رد من البرنامج على مواطنة قالت : “ السلام عليكم أنا والدي متوفٍ وعمري ثلاث وعشرون هل أكون مستقلة أو تابعة.. لست مستقلة مع أمي.

ورد البرنامج قائلا : ” وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك.