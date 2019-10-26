« الرياض بوليفارد » يسجل أعلى حضور جماهيري

علي القحطاني(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن 6 مناطق بموسم الرياض وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى واكتملت الأعداد بها.

وقال « آل الشيخ » إن مناطق « رياض ونتر وندرلاند، الرياض بوليفارد، المربع، نبض الرياض، واجهة الرياض، والملز » ، قد شهدوا حضورًا كثيفًا تجاوز الـ 160 ألف شخص.

وسجلت منطقة « الرياض بوليفارد » أعلى معدل حضور جماهيري بعدما تجاوزت حاجز الـ 70 ألف شخص، بينما وصلت منطقتي « واجهة الرياض، والملز » لأكثر من 25 ألف شخص، وسجلت منطقتي «رياض ونتر وندرلاند، ونبض الرياض» أكثر من 15 ألف شخص، أما « المربع » سجلت أكثر من 2000 شخص.

وكانت إدارة موسم الرياض أعلنت أنه لن يتم بيع أي تذاكر جديدة لمنطقة « الرياض بوليفارد » عند المدخل بدءًا من اليوم، ويمكن شراء التذاكر عن طريق الموقع الالكتروني التالي من هنـــــــــا .