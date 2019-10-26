مصر تستعد لـ إعصار عصمت بلجان الإغاثة

القاهرة(صدى):

تستعد الحكومة المصرية بشكل مكثف تحسبًا لأي كوارث قد تحدث خلال الساعات المقبلة بسبب الطقس السيء.

وأعلنت الحكومة عن تشكيلها 28 لجنة إغاثة وإنقاذ بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية ورفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أي حادث طارئ، وسرعة التعامل مع الحوادث التي قد تنجم عن السيول والأمطار.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا “ أصدرت تحذيرًا من إمكانية أن يضرب إعصار مداري، وصفته بـ “ النادر “ ، سواحل مصر الشمالية ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت ” ناسا ” أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها ميديكين منطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات.

وقرر المصريون إطلاق اسم إعصار عصمت بدلا من ميديكين؛ حيث يتداول المتابعون المصريون فيما بينهم الأنباء حول الإعصار بهذا المسمى.