بالفيديو.. المغامسي يوضح الأطعمة الخبيثة من واقع القرآن والسنة .. وحكم الشرع في أكل الضباع
قال الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، إننا نعرف المٌحرم علينا من مما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام ، فما يحرمه عليه السلام يكون خبيث ، مثل تحريمه للحوم الحٌمر الأهلي والحمار الوحشي .
وتابع المغامسي ، وحرم ايضاً السباع وكل ما له ناب ، والغراب والحية ، فبعد أن سماها الرسول عليه السلام فواسق علمنا أنها خبيثة ولا تؤكل ، وأحياناً يكون الخبث عارض لا يكون اصلياً في الشئ ، فالخنزير على كل أحواله خبيث ن أما الدواجن الأصل فيها أنها حالات ن فقد يأتي زمن أو وقت أو حالة بأن تٌطعم هذه الدواجن شيئاً قذراً فأصبحت خبيثة بعارض ، ومتى أُذيل هذا العارض تؤكل .
وعن حكم الشرع في أكل الضباع ، قال المغامسي ، حلل العديد من الأئمة أكل الضبع ، وهناك من حرم أكله ، والذي تطمأن إليه نفسي أن الضبع حرام ، لأنه لا يٌعقل أن الشرع يأذن بأكل دابه حيوان سبع يأكل جيفة بني آدم ، منطقياً ليس مقبلاً ، لأنه يأكل الجناف فمن باب أولى أن يٌحرم علينا أكله .
الأطعمة الخبيثة من واقع القرآن والسنة.. تعرفوا عليها من الشيخ صالح المغامسي#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/OwBf1ZMaNf
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 26, 2019
الشيخ صالح المغامسي يشرح موقف الشرع من أكل "الضبع"#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/HOtKcEzPUI
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 26, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85524 ] نشر منذ 40 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابو حرب[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 8 دقائق
الناس بحاجة فتاوى غير هذى …… فيه الاهم خلك من الضبع مافيه احد بياكل الضبع الحين