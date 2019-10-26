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بالفيديو.. المغامسي يوضح الأطعمة الخبيثة من واقع القرآن والسنة .. وحكم الشرع في أكل الضباع

بالفيديو.. المغامسي يوضح الأطعمة الخبيثة من واقع القرآن والسنة .. وحكم الشرع في أكل الضباع
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، إننا نعرف المٌحرم علينا من مما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام ، فما يحرمه عليه السلام يكون خبيث ، مثل تحريمه للحوم الحٌمر الأهلي والحمار الوحشي .

وتابع المغامسي ، وحرم ايضاً السباع وكل ما له ناب ، والغراب والحية ، فبعد أن سماها الرسول عليه السلام فواسق علمنا أنها خبيثة ولا تؤكل ، وأحياناً يكون الخبث عارض لا يكون اصلياً في الشئ ، فالخنزير على كل أحواله خبيث ن أما الدواجن الأصل فيها أنها حالات ن فقد يأتي زمن أو وقت أو حالة بأن تٌطعم هذه الدواجن شيئاً قذراً فأصبحت خبيثة بعارض ، ومتى أُذيل هذا العارض تؤكل .

وعن حكم الشرع في أكل الضباع ، قال المغامسي ، حلل العديد من الأئمة أكل الضبع ، وهناك من حرم أكله ، والذي تطمأن إليه نفسي أن الضبع حرام ، لأنه لا يٌعقل أن الشرع يأذن بأكل دابه حيوان سبع يأكل جيفة بني آدم ، منطقياً ليس مقبلاً ، لأنه يأكل الجناف فمن باب أولى أن يٌحرم علينا أكله .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85524 ] نشر منذ 40 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 8 دقائق

الناس بحاجة فتاوى غير هذى …… فيه الاهم خلك من الضبع مافيه احد بياكل الضبع الحين

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