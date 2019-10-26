« بعد حريق منزل تبوك » .. الدفاع المدني يوضح إرشادات التوصيلات الكهربائية

علي القحطاني(صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، إرشادات التوصيلات الكهربائية،مؤكدة على ضرورة تجنب استخدام الأنواع الرديئة وأن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات.

وقالت المديرية : لاتستخدم التوصيلة الكهربائي بالقرب من المياه أو من الأماكن الخارجية وتجنب زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية.

وأضافت : كما يجب تجنب مد التوصيلة أو الأسلاك تحت الفراش، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

ويذكر أن الدفاع المدني في تبوك أخمد حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني بسبب التماس بشاحن جوال ، حيث تم إخراج 5 محتجزين ( امرأتين وثلاث أطفال ).