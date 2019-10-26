بعد طلاقها.. نادين نجيم تٌثير جدلًا بتغريدة عن الطلاق

بيروت(صدى):

غردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم من جديد بشأن الانتفاضة اللبنانية ولكن مُستخدمة في ذلك مصطلح الطلاق وهو ما أثار جدلا بين جمهورها.

وتساءل الجمهور هل تقصد نادين بكلامها الحكومة وطليقها في الوقت ذاته؛ لتوجيه رسالة مُبطنة !

وقالت نادين: طلقونا لو سمحتوا وأعطونا فرصة نتعرف على غيركم بيعرف قيمتنا اكتر وبيلعبوا دور صح بحياتنا وبيجتهدوا لتحقيق مطالبنا كل يوم ” .

وتابعت: ” الطلاق منا نهاية الدني بل هو بداية حياة جديدة ” ، وأرفقت التغريدة بوسم ” طلقونا ” .

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم انفصلت عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر حوالي 7 سنوات.