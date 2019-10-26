«رونالد كومان » .. الخيار المتاح أمام برشلونة لخلافة فاليفردي

ماجد محمد(صدى):

تحدثت تقارير صحفية أسبانية عن الخيارات المتاحة أمام برشلونة لخلافة ارنستو فالفيردي، وكان أبرزها رونالد كومان مدافع هولندا وبرشلونة السابق.

ووضع ” كومان ” شرطًا في عقده مع الاتحاد الهولندي يسمح له بالرحيل عقب نهائيات يورو 2020، خاصة أنه رفض تولي مهمة برشلونة الموسم الحالي، وهو ما يزيد من إمكانية قدوم ” كومان ” .

وفيما يتعلق بـ برشلونة، فمن المفترض أن يكون هذا هو الموسم الأخير لـ ” فالفيردي ” ، على الرغم من أن عقده مستمر حتى 2020، لكن إدارة برشلونة تجد أنها ليست مضطرة لتنفيذ هذا الخيار.

أما في حال استمرار نجاح ” فالفيردي ” فسيكون من الصعب الاستغناء عنه، لكن لو حدث العكس فكل الخيارات تودي إلى ” كومان ” الجاهز لاقتناص فرصة فريدة لقيادة برشلونة.