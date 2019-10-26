« رجل » يفقد بصره بسبب استخدام هاتفه في الظلام

بكين(صدى):

فقد ” رجل ” صيني القدرة على الإبصار بإحدى عينيه، بعد تعرضه لجلطة داخلها إثر استخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل.

وعن التفاصيل، أُصيب ” الرجل ” بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين؛ بسبب تعرضه لجلطة.

وتحدث هذه الحالة بسبب انسداد أو ضيق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظلام.

ومن جانبه، قال الرجل الذي فقد بصره: ” كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمات لكن ليس كلها ” .

كما أفاد أنه كان يلعب عادة على هاتفه في الظلام بوقت متأخر من الليل ولفترات طويلة.