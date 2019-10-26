«الإسكان» تعتزم طرح 5 مخططات بالرياض 

حمود العنزي(صدى):

تعتزم وزارة الإسكان طرح عدة مخططات داخل الكتل العمرانية في الرياض قريباً، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 34 مليون متر مربع.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن مخطط “أرض الشفا” جنوب الرياض، سيكون على مساحة 5 ملايين متر مربع، كما استطاعت وكالة الأراضي التابعة لوزارة الإسكان من إنهاء كافة الترتيبات لطرح المخطط بمنصة “سكني”، على أن يتوالى طرح بقية المخططات على المنصة قريباً.

وتضمنت بقية المخططات مخطط “أرض الفرسان” شمال شرق الرياض بمساحة 10 ملايين متر2، ومخطط “أرض النرجس” شمال الرياض بمساحة 5 ملايين متر2، ومخطط “أرض قيران” شمال الرياض بمساحة 2.8 مليون متر2، ومخطط “أرض الإرسال” بحي الجنادرية بمساحة إجمالية 7 ملايين متر2.

وشددت وكالة الأراضي بوزارة الإسكان على ضرورة الاستعداد التقني بموقع “سكني” بسبب كثرة الطلبات المتوقعة على تلك المخططات.