بالفيديو وصور.. الشاعر غازي السرحاني يحتفل بتكريم المضمر صالح بنيه الهرفي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أقام الشاعر غازي بن دخيل الله السرحاني البلوي حفل تكريم لنجم المواسم المضمر صالح بن بنيه الهرفي البلوي لإنجازاته في سباق الهجن على مستوى المملكه ولتصدره بـأعلى النقاط في مهرجان ⁧ختامي الوجه 2019‬⁩ متمثلة بـ هجن ” وزن ” المملوكه لـ صالح بنية الهرفي البلوي الذي حصد أعلى نقاط السبق من اجل الحصول على ” الفيلا ” المقدمة من شركة إسباك .

وقد حضر الحفل حضور كبير من الشيوخ والوجهاء والأعيان وأصحاب الهجن والاعلاميين والاصدقاء من داخل المنطقه وخارجها وتنوعت فقرات الحفل بعرض مرئي لإنجازات المضمر صالح بنيه الهرفي في ميدان الهجن على مستوى المملكه كما ألقيت القصائد النبطيه وعرض الرفيحي وتقديم التكريم والهدايا هذا وقد أقيمت محاوره شعريه بحضور الشعراء الكبار منيف منقره محمد السناني صقر سليم راشد السحيمي عبدالله الغامدي فواز العازمي .