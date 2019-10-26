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صحة حفر الباطن تقدم خدمات الرعاية المنزلية لأكثر من 11 ألف مستفيد لعام 1440هـ

صحة حفر الباطن تقدم خدمات الرعاية المنزلية لأكثر من 11 ألف مستفيد لعام 1440هـ
نايف السالم(صدى):

قدمت صحة حفر الباطن خدمات الرعاية المنزلية خلال عام 1440هـ ، خدماتها لأكثر من 11,437 ألف مستفيد حيث وفرت لهم خدمة العلاج الوريدي .

إضافة إلى تزويد المريضى بالأجهزة الطبية اللازمة ، والمستلزمات الطبية وفق حالة المستفيد كما قدمت التغذية الوريدية وفريق مختص للعناية بالجروح بطرق حديثة تخضع لتعقيم ، كما يقوم الفريق الطبي بالتوعية والتثقيف للمرضى حسب حالته الصحية ومتطلباتها .

صحة حفرالباطن تحرص على تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية منها الخدمات التي تقدمها عبر الرعاية المنزلية .


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