الاتحاد الآسيوي يوافق على زيادة عدد أندية دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطوير موسع في عدد من بطولات الأندية التي ينظمها خلال الموسم 2021، بالتزامن مع إقرار بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة.

وكشف في اجتماع اليوم للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لـكرة القدم والتي شهدت غياب الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد، عن تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا بالإضافة ثمانية أندية جديدة ليكون العدد الإجمالي 40 نادياً وذلك عبر إضافة مجموعتين جديدتين واحدة في الغرب والأخرى في الشرق.

ورفعت اللجنة عدد المنتخبات المشاركات في كأس آسيا للسيدات من ثمانية إلى 12 منتخب في الوقت الذي تشهد فيه استضافة البطولة لنسخة 2022 تنافساً كبيراً بين تايبيه والهند وأوزبكستان.