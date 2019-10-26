نيمار يغيب عن مواجهتي البرازيل أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن غياب نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل، بعدما أعلن عنها المدرب تيتي الجمعة للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 نوفمبر.

وأوضحت أن المدرب تيتي اختار عدم استدعائه لخوض المباريات الودية بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها المهاجم البرازيلي من في 13 أكتوبر الحالي خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا والتي انتهت بالتعادل 1-1 ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

وعانى المهاجم البالغ 27 عاما، إلى عدة إصابات منذ انتقاله الى باريس سان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.