بالفيديو.. لحظة سقوط خليجي في حفرة امتصاصية بدولة عربية
وقع مواطن كويتي في حفرة امتصاصية بحديقة المنزل في منطقة الرحاب، حيث بدا الرجل في مقطع الفيديو وهو يتجول بحديقة المنزل، قبل أن تنهار تحت قدميه الحفرة الامتصاصية بشكل مخيف.
وأوضح متداولو المقطع، أن الأرض ابتلعت الرجل، وأن الحادثة وقعت في منطقة صباح الأحمد، مشيرين إلى أن الراجا وقع في حفرة امتصاصية بمنطقة الرحاب.
وتبين أن الرجل بخير وعافية، كما رفض الرجل إبلاغ الشرطة، وتم إنقاذه والاستجابة لاستغاثته بهاتفه الخاص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85518 ] نشر منذ 34 دقيقة
اولاً، الحمد لله على سلامته ..
.. ثانياً ، ياخوفي انه انهيار ارضي بسبب سحب البترول من باطن الأرض وبقى خاوياً ، وابتدأت الإنهيارات الأرضيه ، ولكن باالتدريج وهذي من بدايتها ، وان لم يحصل فسيحصل عاجلاً او آجلاً ، والله اعلم ،، وليس فقط في الكويت ، بل في اماكن اخرى كثيره ، العواقب كارثيه وخيمه جداً جداً ..
,, اسأل الله السلامه لبلادنا وللكويت ولكل بلد عربي وإسلامي من الكوارث جميعها صغيرها وكبيرها .. آمين ,,