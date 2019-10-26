بالفيديو.. لحظة سقوط خليجي في حفرة امتصاصية بدولة عربية 

خالد الظفيري(صدى):

وقع مواطن كويتي في حفرة امتصاصية بحديقة المنزل في منطقة الرحاب، حيث بدا الرجل في مقطع الفيديو وهو يتجول بحديقة المنزل، قبل أن تنهار تحت قدميه الحفرة الامتصاصية بشكل مخيف.

وأوضح متداولو المقطع، أن الأرض ابتلعت الرجل، وأن الحادثة وقعت في منطقة صباح الأحمد، مشيرين إلى أن الراجا وقع في حفرة امتصاصية بمنطقة الرحاب.

وتبين أن الرجل بخير وعافية، كما رفض الرجل إبلاغ الشرطة، وتم إنقاذه والاستجابة لاستغاثته بهاتفه الخاص.