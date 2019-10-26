الأرصاد توضح تأثير العاصفة « كيار » على المملكة بعد تحولها لإعصار

الرياض(صدى):

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على الحالة المدارية “كيار” في بحر العرب، بأنه من خلال المتابعة المستمرة للمختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية؛ تبين أن الحالة تطورت من “عاصفة مدارية” إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”.

وأوضحت الهيئة أنه يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأشارت إلى أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وستقوم بإصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.