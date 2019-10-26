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سفير المملكة بالقاهرة يكشف مستقبل الإعلام الحكومي مع اشتعال منافسة التواصل الإجتماعي

سفير المملكة بالقاهرة يكشف مستقبل الإعلام الحكومي مع اشتعال منافسة التواصل الإجتماعي
القاهرة(صدى):

أكد سفير المملكة بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية ، أن الإعلام السعودي شهد تطور كبير خلال المرحلة الأخيرة دفعته للتواكب مع تسارع الأحداث والتفاعل بإحترافية كبيرة اعتمدت على تحرير الفكر ومطالعة المستجدات والآيات المتطورة .

جاء ذلك في تصريحات له خلال منتدى مسك الإعلام المنعقد بالقاهرة اليوم ، مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي قادر على مواكبة التحديات من خلال الحضور الإعلامي في موقع الحدث بالتوقيت المناسب .

كما لفت “النقلي ” إلى أن الشباب السعودي يمثل النسبة الأكبر في التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي ، وأن الإعلام في المملكة يسعى لتواكب المتغيرات سواء الإعلام الحكومي أو الخاص .


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