سيدة تُصاب بـ سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها المتوفي

موسكو(صدى):

تسببت ملابس رجل ميت في إصابة زوجته بمرض سرطان العضلات؛ بسبب ملابسه المغطاة بغبار “ الأسبستوس ” .

وكان الزوج يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام، وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل.

وظهرت أعراض المرض على السيدة عقب عقود وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للاسبستوس لفترة كبيرة من الزمن.

ومن جانبها، قالت ” الزوجة ” : “ لم اتخيل أبدًا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان ” .

وأضافت: “ لقد كانت صدمة كبيرة.. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للاسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها ” .