جدل واسع بعد العثور على هاتف محمول بحوزة البشير في السجن

الخرطوم(صدى):

أشارت منظومة “زيرو فساد” السودانية، إلى العثور في حوزة الرئيس المخلوع عمر البشير القابع في سجن كوبر، على هاتف محمول من أحدث الطرازات.

وأبانت المنظومة أنه تم إدخال الهاتف للبشير عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر، لكن تم فصله من الخدمة بعد ذلك.

وأوضحت “زيرو فساد” أنه تم على أثر ذلك تعيين الجندي المفصول في إحدى الشركات “التابعة للإسلاميين براتب مجزي”.

وهاجمت المنظمة ما وصفته “تقصير وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر”، حيث كان يعقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل “واتساب” ويعطي توجيهاته لأنصاره ومؤيديه” من حبسه.