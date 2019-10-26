جريمة صادمة.. فتاة تقود عصابة لخطف شاب وتصويره بـ «قميص نوم»

القاهرة(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، تعرض شاب مصري في منتصف العشرينات للخطف والإحتجاز وتصويره بـ “قميص نوم ” على يد عصابة مكونة من 5 رجال وفتاة متزوجة وذلك بتحريض من الأخيرة .

وكشفت تحريات الشرطة فور بلاغ الشاب المصدوم ، أن الفتاة التي حرضت على تلك الجريمة كانت تربطها به علاقه عاطفية وحينما أرادت قطع علاقتها به فور عودة زوجها من دولة الكويت التي كان يعمل بها ، هددها الشاب بفضح أمرها أمام زوجها والجيران .

ومن هنا قامت الفتاة بتحريض زوجها وباقي الأفراد عليه وتم خطفه وتصويره بقصد تهديده بالفضح والإهانة مع توقيع إيصالات أمانة عليه .

ولا تزال القضية الغريبة منظورة أمام القضاء ، فيما أمر قاضي المعارضات بمحافظة الجيزة مؤخراً بتجديد حبس المتهمين .