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  3. جريمة صادمة.. فتاة تقود عصابة لخطف شاب وتصويره بـ «قميص نوم»

جريمة صادمة.. فتاة تقود عصابة لخطف شاب وتصويره بـ «قميص نوم»

جريمة صادمة.. فتاة تقود عصابة لخطف شاب وتصويره بـ «قميص نوم»
القاهرة(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، تعرض شاب مصري في منتصف العشرينات للخطف والإحتجاز وتصويره بـ “قميص نوم ” على يد عصابة مكونة من 5 رجال وفتاة متزوجة وذلك بتحريض من الأخيرة .

وكشفت تحريات الشرطة فور بلاغ الشاب المصدوم ، أن الفتاة التي حرضت على تلك الجريمة كانت تربطها به علاقه عاطفية وحينما أرادت قطع علاقتها به فور عودة زوجها من دولة الكويت التي كان يعمل بها ، هددها الشاب بفضح أمرها أمام زوجها والجيران .

ومن هنا قامت الفتاة بتحريض زوجها وباقي الأفراد عليه وتم خطفه وتصويره بقصد تهديده بالفضح والإهانة مع توقيع إيصالات أمانة عليه .

ولا تزال القضية الغريبة منظورة أمام القضاء ، فيما أمر قاضي المعارضات بمحافظة الجيزة مؤخراً بتجديد حبس المتهمين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85518 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلهم مجرمون فاسدون ..

.. الحرمة الخبيثه وعصابتها وعشيقها المغفل ..

[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 35 دقيقة

وش ذا التاليف يا ص د ى
قبل فتره نفس الفلم
بس ما كان فيه حرمه
كانوا قوم لوط
ههههههههه
والدليل زوجها معهم وخايفه يفتصح الحب ؟
بالله حلوها يا قراء ص دى

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