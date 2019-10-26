أردوغان مبررا عملياته العسكرية في سوريا : هذه المنطقة لا تصلح للأكراد

انقرة(صدى):

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عنصريته ضد الأكراد ، وتوعد المسلحين الأكراد إن ظهروا في المنطقة الآمنة بسوريا بعد فترة الانسحاب، بأن تركيا ستستخدم حقها في سحقهم .

وقال أردوغان في تصريحات إعلامية ، مبرراً تسبب عمليته العسكرية في شمال شرق سوريا بنزوح عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد بعائلاتهم وأطفالهم؛ بأن هذه المناطق تلائم عيش المواطنين العرب ولا تلائم عيش المواطنين الأكراد، الذين يتناسب معهم العيش فقط في المناطق الصحراوية.

ومن جانبها أعلنت مصادر قيادية في قسد؛ فقد تم رفض العرض الروسي بانسحاب قواتها من الحدود، أو فتح المجال لهجوم تركي، واعتبرت ذلك “ابتزازًا مرفوضًا بشكل قاطع، ولا يتناسب مع حجم ودور روسيا كدولة عظمى وفاعلة في الملف السوري”.

وأكدت القوات الكردية أن عناصرها معنيون بالدفاع عن الحدود والشعب السوري مهما كان الثمن، وأن المشكلة تكمن في الإطار السياسي الذي يجب أن تلعب روسيا فيه دورًا فاعلًا لإيجاد حل سياسي.