«استئناف الرياض» تثبت حق 2700 مساهم في ربوع مكة بعد تعثر دام 18 عاما 

عادل الحربي(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف في الرياض، الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، بخصوص مساهمة “ربوع مكة”؛ الواقعة بحي العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة، التي تبلغ مساحتها 3.6 مليون متر مربع، فقد قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.

ويعيد الحكم باقي حقوق المساهمين في الأرض البالغ عددهم ما يقارب 2700 مساهم، حيث تعتبر “ربوع مكة” من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عاماً.

وكانت أرض مساهمة “ربوع مكة” محل تقاضي بين طرفَي النزاع، كما أثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير مَن ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.