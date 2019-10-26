بالصورة.. محمد صلاح يتعلم لهجة سكان ليفربول

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن هداف ليفربول ونجم المنتخب المصري “محمد صلاح ” يعتزم البقاء في نادي ليفربول الذي يمتد عقده معه حتى 2023 ولا يفكر في الرحيل مهما كانت الإغراءات .

فقد نشر النجم الدولي صورة له ممسكاً كتاب عن لهجة مدينة ليفربول ، معبراً عن حرصه على تعلمه لكنتهم لسهولة التواصل مع جمهوره العريض وأيضاً النادي الإنجليزي .

وعلق “صلاح ” على الصورة قائلاً وكتب “هناك بالتأكيد بعض التشابه” .

ونالت الصورة إعجاب جمهور “مو صلاح ” مع تعليقات مشجعة له على المزيد من التعلم والتألق بناديه .