بالفيديو.. شرطي عراقي ينهار باكيا من هول ما رآه بين المتظاهرين

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد محزنة من قلب العراق لأحد أفراد الشرطة الإتحادية وهو يجهش من البكاء من هول ما رآه أمام بوابة المنطقة الخضراء من حالات قمع المتظاهرين ومطاردة قوات أمنية خاصة لهم .

وأظهر المقطع الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي الجندي العراقي منزوياً وداخلاً في نوبة من البكاء وسط سماع أصوات الرصاص الحي ، بينما يحاول البعض التهدئة من روعه .

وتتواصل الإحتجاجات في شوارع العراق اليوم السبت بعد مظاهرات دامية حلفت عشرات القتلى أمس الجمعة لن تثني الثوار عن مطالبهم الشرعية .