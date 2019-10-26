بالفيديو.. سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى

علي القحطاني(صدى):

ورد بلاغ لجمعية ” غوث ” ، عن سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة إخراج السيارة العالقة.