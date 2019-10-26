بالفيديو.. سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى
ورد بلاغ لجمعية ” غوث ” ، عن سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى.
ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة إخراج السيارة العالقة.
#غوث_للتوعية_والانقاذ
ورد بلاغ لجمعية_غوث عن سيارة عالقة على طريق بيشة #المنطقة_الوسطى وعلى الفور انطلق الفرسان #عايض_الدوسري #مسفر_الدوسري #مبارك_الدوسري وتم إخراج السيارة ولله الحمد #غوث_للإنقاذ
عمليات غوث : 0550711911 🆘🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/oCKG4T9a1i
— جمعية غوث (@ghawthteam) October 26, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52939 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليل الشقى😨