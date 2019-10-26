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بالفيديو.. سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى

بالفيديو.. سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى
علي القحطاني(صدى):

ورد بلاغ لجمعية ” غوث ” ، عن سيارة عالقة على طريق بيشة بالمنطقة الوسطى.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة إخراج السيارة العالقة.


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