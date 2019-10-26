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شركة الدهامي للتجارة والمقاولات توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

شركة الدهامي للتجارة والمقاولات توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الدهامي للتجارة والمقاولات باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الرياض ، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير ” ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير متابعة على عقود التشغيل والصيانة بمدة تصل لى 36 شهر وراتب 6500 ريال .
2- مدير مشروع بنفس التفاصيل السابقة مع راتب 9000 ريال شهرياً .
3- مهندس مدني “عدد 3″ بنفس التفاصيل السابقة براتب 8000 ريال .
4- مهندس مواد عدد ” 1″ براتب 8500 ريال ، وأيضاً على عقود التشغيل والصيانة لمدة 36 شهر .
5- مساح كميات عدد “2” ،على برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، براتب 6000 ريال .
6- مساح أراضي عدد “6 ” ، على برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات براتب 6000 ريال أيضاً .

ويمكن معرفة المزيد من الوظائف في مجال المحاسبة والمراقبة والعمل الفني وغيرها من خلال بوابة العمل الوطنية “طاقات” على الرابط التالي : هنا

 


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