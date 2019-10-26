«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة زيادة أورام الثدي بعد الفحص بـ«الماموجرام»

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة العلاقة بين الفحص من خلال جهاز الماموجرام وانتشار أورام الثدي .

وأكدت الهيئة في انفوجرافيك توعوي اليوم السبت ، أن هذا الإعتقاد غير صحيح ، وأن الماموجرام يساعد في الكشف المبكر عن المرض الخطير .

كما نبهت إلى ضرورة عدم الإنتظار لحين ظهور بعض التكتلات أو علامات سرطان الثدي المعروفة ، مؤكدة أن جميعها دلالة على وصول المرض لمرحلة متقدمة ، وأن من الأفضل الكشف المبكر عنه .

ونفت “الغذاء والدواء ” وجود أي آشعة ضارة من الجهاز ، مؤكدة أن جرعة الآشعة المستخدمة منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة .

كما اختتمت بالتنبيه على أن الفحص بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والطب النووي لا يغني بأي حال عن الفحص بجهاز الماموجرام .