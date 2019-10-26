بالفيديو.. الأرصاد المصرية توضح الفرق بين إعصار عصمت ومنخفض حمادة 

القاهرة(صدى):

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن ما يؤثر على البلاد هو مجرد منخفض جوي يسمى منخفض ”قبرص“، لكنه تعمق وامتد نتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث في المنطقة، نافية وجود إعصار عصمت.

ومن جهته، لفت الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا المنخفض سيمتد إلى داخل البلاد خلال الساعات المقبلة، مصحوبًا بأمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد ويمتد إلى سيناء وقد يسبب سيولًا على شمال سيناء.

وأوضح أنه لا يستطيع تحديد كمية الأمطار المتواجدة في السحب التي ستسقط على البلاد، لأن ذلك غير علمي على الإطلاق، مبينا:” في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض حمادة عادي وهو مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد”.

وأكد أن ” الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيطًا”، لافتا:”الأعاصير تحدث نتيجة اختلاف درجات حرارة المياه والغلاف الجوي، وتحدث نتيجة عدم استقرار درجات الحرارة“.