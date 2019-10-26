لجنة مكافحة التبغ بوزارة الصحة تتعرف على جهود مجمع إرادة بالرياض في مكافحة التدخين

صيتة العماش (صدى):

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة بزيارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض وذلك للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التدخين داخل المجمع.

ونفذ فريق من أمانة اللجنة جولة على مرافق المجمع والالتقاء بالمسئولين فيه والأقسام المعنية بتنفيذ الضبط لحالات مخالفة النظام، وشرح آلية التعامل مع تلك المخالفات والمعايير اللازمة لتحقيق بيئة صحية خالية من التبغ.

وتعرف فريق الأمانة باللجنة على برامج المجمع، وجهوده لمكافحة التدخين داخل المجمع والتي تشمل الجولات الميدانية والرسائل التوعوية والتحذيرية الداخلية بالإضافة لقيام المجمع بإنشاء عيادة متخصصة لعلاج المدخنين والتي تقدم خدماتها للموظفين والمرضى والمراجعين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة التي تقوم بالمسح الميداني على جميع مرافق الوزارة والمنشآت التابعة لها للتأكد من تطبيق أنظمة ولوائح مكافحة التدخين.