«الحصيني» يتوقع هطول أمطار وحبات برد على عدة مناطق

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن توقعاته للطقس متوقعًا هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق عدة لليوم السبت وليلة الأحد.

وتوقع ” الحصيني ” أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم وسدير والوشم والمحمل والصمان وشمال الشرقية مع رياح.