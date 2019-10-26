ترامب منزعج من أجهزة آيفون الحديثة 

واشنطن(صدى):

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه من هاتف آيفون، بسبب إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف آيفون.

وقال ترامب على حسابه بموقع “تويتر””إلى تيم، الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة“.

ووجهت هذه التغريدة إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل الذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وكانت أبل تبيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز آيفون تن في 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.