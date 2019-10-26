5 طرق سحرية لتنعيم شعر اللحية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انتشرت موضة اللحية بين الكثير من الشباب، فقد أبدع البعض فى تنوع شكلها بما يتناسب مع وجهه، ولكن أحيانًا ما يتجعد شعر اللحية ويتشابك وتكون النتيجة شكل أشعث غير محبب على الإطلاق.

وحرص البعض على تهذيب اللحية بشكل متناسق مع الوجه، بالتخلص من الشعر غير مرغوب فيه، حتى تظهر بشكل لائق.

ونستعرض أبرز النصائح لتنعيم شعر اللحية، ومنها أولا.. تهذيب اللحية، بشكل متناسق مع الوجه.

ثانيا.. غسل اللحية يوميا لتنظيف شعر اللحية والتخلص من الزيت الزائد الذى يضر بصحة الشعر، ولتحقيق ذلك يجب استخدام صابون مناسب مع مرطب للشعر.

ثالثا.. تمشيط اللحية يومياً بطريقة جيدة، لتجنب تجعد الشعر والحصول على لحية متناسقة الشعر، واختيار مايناسبك من “استايل”، حتى تبدو بشكل لائق أمام الجميع.

رابعا.. استخدام بلسم في حال تضاعف زيوت اللحية والذى يساعدك على تنعيم اللحية وتصفيفها، وكما يجب اختيار بلسم أو شامبو يحتوى على مواد طبيعية تعمل على تغذية الشعر، وتنعيمه، وحمايته من رطوبة الشتاء، ويمكن اتباع طريقة أخرى.

خامسا.. شرب الكثير من الماء بشكل يومى، للحفاظ على رطوبة الجسم، والتى تؤثر بشكل إيجابى على صحة شعر الرأس و اللحية.