إنييستا يعترف: برشلونة أفضل من الموسم الماضي بسبب الصفقات الجديدة 

ماجد الأشرم(صدى):

قال لاعب برشلونة السابق ولاعب وسط فيسل كوبي الياباني الحالي، أندريس إنييستا، إن الفريق الكاتالوني “تحسن” هذا العام بفضل الصفقات التي نفذها.

وأضاف إنييستا: “أرى أنه يسير على نحو جيد، لا أعلم إن كنت موضوعياً، لأن علاقتي بالبرسا استمرت لوقت طويل، أعرف كيف يريدون فعل الأشياء واللعب من أجل تحقيق الأهداف، لازلت أعتقد أنه مختلف عن البقية، بغض النظر عن النتائج”.

ولفت إنييستا: “أظن أنه يؤدي على نحو طيب، أفضل من العام الماضي بفضل الصفقات التي أجراها وبالطبع سيعود للمنافسة على كل شيء، مثلما اعتاد أن يفعل”.