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اللبنانيون يسخرون من خطاب نصر الله بفيديوهات «أنا ممول الثورة»

اللبنانيون يسخرون من خطاب نصر الله بفيديوهات «أنا ممول الثورة»
بيروت(صدى):

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي وابل من السخرية بين اللبنانيين على خطاب زعيم ميلشيا “حزب الله ” حسن نصر الله ، والذي اتهم التظاهرات اللبنانية المطالبة بإقالة الحكومة بتلقي تمويلات خارجية .

ودشن رواد مواقع الواصل الإجتماعي هاشتج بعنوان “أنا ممول الثورة ” كرد ساخر على خطاب نصر الله المؤيد للسلطة اللبنانية على حساب مصالح الشعب اللبناني ورغبته الحقيقية في التغيير .

كما انتشرت فيديوهات ساخرة تحت نفس العنوان زادت من حماس اللبنانيين وتكشفهم لما وراء القيادات التي تدعي الأهداف الدينية .

وكان “نصر الله ” قد أطل بخطاب يحذر فيه اللبنانيين من التظاهرات وأنها ستؤدي إلى حرب أهلية رافضاً الدعوات المتصاعدة بإستقالة الحكومة اللبنانية رغم تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية .

واستفز “نصر الله ” اللبنانيين بكلمته قائلاً ” لا نقبل إستقالة الحكومة ، ولا نقبل الآن بإنتخابات مبكرة ” .

الجدير بالذكر أن المظاهرات اجتاحت شوارع لبنان أمس الجمعة وتتواصل اليوم تحت شعار “سبت الساحات ” بمشاركة آلاف اللبنانيين لإجبار السلطة على التنازل .


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