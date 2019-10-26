اللبنانيون يسخرون من خطاب نصر الله بفيديوهات «أنا ممول الثورة»
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي وابل من السخرية بين اللبنانيين على خطاب زعيم ميلشيا “حزب الله ” حسن نصر الله ، والذي اتهم التظاهرات اللبنانية المطالبة بإقالة الحكومة بتلقي تمويلات خارجية .
ودشن رواد مواقع الواصل الإجتماعي هاشتج بعنوان “أنا ممول الثورة ” كرد ساخر على خطاب نصر الله المؤيد للسلطة اللبنانية على حساب مصالح الشعب اللبناني ورغبته الحقيقية في التغيير .
كما انتشرت فيديوهات ساخرة تحت نفس العنوان زادت من حماس اللبنانيين وتكشفهم لما وراء القيادات التي تدعي الأهداف الدينية .
وكان “نصر الله ” قد أطل بخطاب يحذر فيه اللبنانيين من التظاهرات وأنها ستؤدي إلى حرب أهلية رافضاً الدعوات المتصاعدة بإستقالة الحكومة اللبنانية رغم تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية .
واستفز “نصر الله ” اللبنانيين بكلمته قائلاً ” لا نقبل إستقالة الحكومة ، ولا نقبل الآن بإنتخابات مبكرة ” .
الجدير بالذكر أن المظاهرات اجتاحت شوارع لبنان أمس الجمعة وتتواصل اليوم تحت شعار “سبت الساحات ” بمشاركة آلاف اللبنانيين لإجبار السلطة على التنازل .
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