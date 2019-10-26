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ناسا تستخدم «فايبر» للكشف عن المياه على سطح القمر

ناسا تستخدم «فايبر» للكشف عن المياه على سطح القمر
واشنطن(صدى):

تعتزم وكالة ناسا الأمريكية إرسال إنسان آلي للبحث على موارد المياه على سطح القمر عام 2022 ، وذلك ضمن الإستعداد لرحلة الفضاء المزمعه عام 2024 من أجل استخدام ماء القمر الجوفي في الشرب ووقود الصواريخ .

وأطلقت “ناسا ” على الإنسان الآلي اسم “فايبر” وسوف يبحث على مسافة كيلو مترات من سطح القمر عن جيوب من المتوقع أنها تضم مئات الملايين من المياه المتجمدة .

وسوف يصل “فايبر” الذي يشبه حجمه عربة الجولف في ديسمبر عام 2022 م حاملاً معه أربع أجهزة لأخذ عينات من تربة القمر للكشف عن عناصر المياه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85506 ] نشر منذ 15 دقيقة

الم تقولوا بأنه لاغيوم ولا رياح على سطح القمر ..؟؟

,, إذاً من وين يجيه الماء ……!!!؟

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