رفع سعر تذاكر «الرياض بوليفارد» بسبب إقبال الزوار الكبير
كشف موسم الرياض عن رفع أسعار تذاكر الدخول لمنطقة ” الرياض بوليفارد ” إلى 100 ريال لليوم الواحد على مدار الأسبوع.
وجاء القرار نظرًا للإقبال الكبير من الزوار؛ ولضمان تجربة رائعة لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضح أنه يمكن استخدام سعر التذكرة في الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة.
يُذكر أن السعر السابق لـ تذكرة ” الرياض بوليفارد ” كان بـ50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، عدا الإثنين الذي أتاحه مجانًا للزوار.
محمد[ عدد التعليقات: 3330 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه
اكثر الحضور من عوائل السفارات الاجنبية بالمجان .
اشلونا بالرسائل بموسم الرياض يوم جوهم الناس ارفعو اسعار التذاكر ليعوضون خسائرهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
كذب وأكثر الزوار مستورد ويدخل مجاننا ورفعوا الأسعار على البقية ليعوضوا جزء من الخسائر.. لعب بالعقول التي لا تعرف ما خلف الكواليس..
faeiz[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 37 دقيقة
في البداية فقط 50 ريال بعدين 100 وراح يرتفع أكثر وأكثر والمهبل رايحين وفرحانين والمصيبة أغلب الفعاليات في معاصي وذنوب