رفع سعر تذاكر «الرياض بوليفارد» بسبب إقبال الزوار الكبير

حمود العنزي(صدى):

كشف موسم الرياض عن رفع أسعار تذاكر الدخول لمنطقة ” الرياض بوليفارد ” إلى 100 ريال لليوم الواحد على مدار الأسبوع.

وجاء القرار نظرًا للإقبال الكبير من الزوار؛ ولضمان تجربة رائعة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه يمكن استخدام سعر التذكرة في الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة.

يُذكر أن السعر السابق لـ تذكرة ” الرياض بوليفارد ” كان بـ50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، عدا الإثنين الذي أتاحه مجانًا للزوار.