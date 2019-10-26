بالفيديو.. عازفة عود سعودية تشعل موسم الرياض بالسلام الوطني

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاركة مميزة لمعلمة العود المواطنة “غلا الدوسري ” في موسم الرياض ، إذ قدمت عدد من المقطوعات الموسيقية الرائعة عبر العزف بالعود .

وأبهرت “الدوسري ” الحضور أثناء عزف السلام الوطني على آلة العود بينما ردد الجميع الأنشودة الوطنية الخالدة على أنغام موسيقاها الرائعة .

ونشرت الدوسري مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع “تويتر ” ، وعلقت عليه قائلة : شكراً على هذه الفرصة التي سمحت لي م أكون جزء من موسم الرياض ، شكراً تركي آل الشيخ على هذا الموسم الجبار .

الجدير بالذكر أن “الدوسري ” بدأت العزف على العود منذ 7 أعوام ثم أصبحت معلمة للعود للنساء بعد النجاح والتشجيع الذي نالته .