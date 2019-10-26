دراسة توضح تأثير نقص فيتامين د على الجسم في الشتاء 

لندن(صدى):

أشارت دراسة جديدة إلي أن ما يقرب من نصف موظفي المكاتب في مدينة لندن يتلقون فقط ما يصل إلى 30 دقيقة من أشعة الشمس يومياً خلال فصل الشتاء.

وأبانت الدراسة أن نقص فيتامين “د” يؤثر على الصحة العقلية أيضاً، لأنه يتسبب في انخفاض مستويات السيروتونين المرتبط بالاكتئاب والمشكلات الإدراكية.

وحثت الدراسة على ضرور تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د3 بالتحديد مثل أسماك الماكريل والسلمون وزيت السمك والبيض والكبدة والزبدة، لافتة إلى تناول كمية كافية من مكملات فيتامين د، وتطبيق زيت مصل فيتامين د على الجلد بشكل موضعي لأنه يساعد على إعطاء البشرة اتصالاً مباشراً بالفيتامين، مما يساعد في الوقاية من بعض الأمراض الجلدية.