بالصور.. فريق سقيا العطاء التطوعي يقيم حملة سرطان الثدي

عبير شفلوت (صدى):

بداء فريق سقيا العطاء التطوعي بحملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي .

وجاءت الحملة بعنوان ( لا تنتظري الاعراض افحصي الان) وذلك في مول الضيافة بمكة .

وقد شارك في الحملة المتعافية نوره والتي شاركت الزوار برحلة العلاج التي تلقتها فيما أوضحت أن المرض جعلني قوية ويجب على كل امرأه المتابعه والفحص المستمر ،لافته إلى احتمالية التقليل من الأصابة بسرطان الثدي و الوقاية منه .

فيما أشارت لضروره الفحص المبكر بجهاز الماموغرام قبل ظهور الأعراض والإحساس بها .

و قدم فريق سقيا العطاء التطوعي المنشورات التوعوية كذلك بعض الأطعمة الصحية والرسومات التوعوية .

و أضافت رغد باقادر طالبة طب عدد من النصائح ومنها الكشف المبكر كل سنه إلى سنتين بعمر ٤٠ فما فوق والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، ممارسة النشاط البدني وكذلك الإرضاع الطبيعي .

و شارك الفريق بلوحه عنوانها اعرفني للتعريف ب أعراض المرض والطرق السليمة للتخلص منه .

والجدير بالذكر قدم الفريق الهدايا التذكارية للزوار .