النواب الأمريكي يستعد للاعتراف بإبادة العثمانيين لـ الأرمن

واشنطن(صدى):

يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على قرار؛ لإحياء والاعتراف بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية.

وجاءت هذه الخطوة؛ بعد مخاوف من الأعمال الوحشية التركية المحتملة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وظلت قضية اعتراف الولايات المتحدة بأن ما حدث للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923 إبادة جماعية، محل جدل طويل في أمريكا.

يذكر أن الكونغرس كان قد حاول تحريك قرار مماثل عدة مرات خلال العقود القليلة الماضية، لكن هذه المحاولات لم تفض إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية بشكل رسمي بسبب الضغوط التركية.