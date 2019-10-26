نصائح هامة للتحكم في السيارة وحمايتها من الإنزلاق أثناء هطول الأمطار

برلين(صدى):

يواجه قائدوا المركبات خطر كبير أثناء القياده خلال الأمطار نتيجة لسهولة إنزلاق السيارة على الطريق وصعوبة التحكم إلى حد كبير ، الأمر الذي يتطلب مزيد من الحرص وإتباع نصائح الخبراء للنجاه من تلك المواقف .

ووفقاً لخبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني ، فإنه يجب عليك إتباع النصائح التالية :

1- احتفظ بهدوئك قدر الإمكان ، إذ أن التوجيه العكسي المرتبك أو الكبح بشكل شديد يزيدان من الخطر .

2- اتبع أسلوب الكبح الحذر مع التمسك بالمقود جيداً والتوجيه العكسي الخفيف .

3- يمكن الإستعانة بنظام الكبح المانع لإنغلاق العجلات أو برنامج تعزيز الإتزان الإلكتروني للحفاظ على المسار .

ولا شك أن عدم التسرع والحذر أثناء القيادة هو الخيار الأمثل من أجل أمان قائد المركبة وحماية مركبته من أي تصادم .