نصائح هامة للتحكم في السيارة وحمايتها من الإنزلاق أثناء هطول الأمطار
يواجه قائدوا المركبات خطر كبير أثناء القياده خلال الأمطار نتيجة لسهولة إنزلاق السيارة على الطريق وصعوبة التحكم إلى حد كبير ، الأمر الذي يتطلب مزيد من الحرص وإتباع نصائح الخبراء للنجاه من تلك المواقف .
ووفقاً لخبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني ، فإنه يجب عليك إتباع النصائح التالية :
1- احتفظ بهدوئك قدر الإمكان ، إذ أن التوجيه العكسي المرتبك أو الكبح بشكل شديد يزيدان من الخطر .
2- اتبع أسلوب الكبح الحذر مع التمسك بالمقود جيداً والتوجيه العكسي الخفيف .
3- يمكن الإستعانة بنظام الكبح المانع لإنغلاق العجلات أو برنامج تعزيز الإتزان الإلكتروني للحفاظ على المسار .
ولا شك أن عدم التسرع والحذر أثناء القيادة هو الخيار الأمثل من أجل أمان قائد المركبة وحماية مركبته من أي تصادم .
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