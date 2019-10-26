أمريكا تهرب بأكثر من 30 مليون دولارا نفطا سوريا شهريا

موسكو(صدى):

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن عائدات عمليات تهريب النفط السوري التي تقوم بها وكالات حكومية أمريكية تتجاوز 30 مليون دولار شهريا.

وأوضح ” كوناشينكوف ” أن سيطرة واشنطن على حقول النفط في شرق سوريا كـ ” قطاع طرق ” ولكن على مستوى دولي؛ مضيفًا: ” إن تكلفة برميل النفط السوري المهرب، تبلغ 38 دولارا، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أمريكيون، 30 مليون دولار شهريا “.

وتابع: ” مثل هذه التدفقات المالية التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل البنتاغون والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائما عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة “.

وأضاف: ” عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أمريكية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية “، مختتمًا: ” ما تفعله واشنطن من استيلاء وسيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، هو ببساطة قطع طرق لكن على مستوى دولي ” .