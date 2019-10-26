ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم عربي جديد 

نواف السالم(صدى):

بات النجم الجزائري يوسف عطال المحترف في نادي نيس الفرنسي ضمن أهداف نادي ريال مدريد الإسباني.

ووضع ريال مدريد كلا من الجزائري يوسف عطال، ودافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالي، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ الألماني ضمن خططه في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب ألفارو أودريوزولا الذي خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.

ومن المتوقع أن المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني حتى يونيو المقبل سيعود لريال مدريد بداية الموسم المقبل لينافس داني كارفخال على الجبهة اليمنى، وبعد انتقال عطال للريال، وعودة حكيمي للنادي بعد انتهاء الإعارة، ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعبان عربيان في صفوف النادي الملكي.