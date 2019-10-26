ظهور حالة مرضية غريبة والجهات الطبية عاجزة عن التشخيص

جدة(صدى):

استقبلت عدد من المستشفيات بمحافظة جدة حالة مرضية غريبة لطفل عمره 12 عام لم يتم التعرف على مرضه وماهيته على مدار ثلاثة أسابيع بينما تستمر معاناة الطفل وذويه .

وفي التفاصيل ، فقد استقبلت مستشفى الملك عبد العزيز الحالة في البداية وقد كان الطفل مصاب بإرتفاع في درجة الحرارة مع طفح جلدي منتشر ، واحتار الأطباء في التشخيص بين مرضي الجدري والحصبة بينما لم يتم التوصل لتشخيص معين .

كما أكدت مستشفى الحرس الوطني بجدة عدم الوصول إلى نتائج بعد بشأن مرض الطفل الغريب ، فيما تم إرسال إحالة رسمية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأورام والإكتفاء بما قام به أطباء مستشفى الملك عبد العزيز بينما لم تتضح حالة الطفل بعد .

من جانبها أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة أن الطفل وصل لقسم الطوارئ في 11 / اكتوبر الجاري ، وأنه لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى بعد تنويم الحالة والتعامل وفق الإجراءت الطبية المتعارف عليها ، كما تم إجراء التحاليل اللازمة ، بينما تتواصل جهود الأطباء للوصول إلى تشخيص محدد .