ظهور حالة مرضية غريبة والجهات الطبية عاجزة عن التشخيص
استقبلت عدد من المستشفيات بمحافظة جدة حالة مرضية غريبة لطفل عمره 12 عام لم يتم التعرف على مرضه وماهيته على مدار ثلاثة أسابيع بينما تستمر معاناة الطفل وذويه .
وفي التفاصيل ، فقد استقبلت مستشفى الملك عبد العزيز الحالة في البداية وقد كان الطفل مصاب بإرتفاع في درجة الحرارة مع طفح جلدي منتشر ، واحتار الأطباء في التشخيص بين مرضي الجدري والحصبة بينما لم يتم التوصل لتشخيص معين .
كما أكدت مستشفى الحرس الوطني بجدة عدم الوصول إلى نتائج بعد بشأن مرض الطفل الغريب ، فيما تم إرسال إحالة رسمية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأورام والإكتفاء بما قام به أطباء مستشفى الملك عبد العزيز بينما لم تتضح حالة الطفل بعد .
من جانبها أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة أن الطفل وصل لقسم الطوارئ في 11 / اكتوبر الجاري ، وأنه لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى بعد تنويم الحالة والتعامل وفق الإجراءت الطبية المتعارف عليها ، كما تم إجراء التحاليل اللازمة ، بينما تتواصل جهود الأطباء للوصول إلى تشخيص محدد .
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