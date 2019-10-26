برشلونة وريال مدريد يعايشان موسم عصيب بـ الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

يشهد فريقي برشلونة وريال مدريد بداية موسم صعب في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، فهما بعيدان عن السيطرة التي كانا يفرضانها سابقًا عبر الفوز بكل اللقاءات في بداية الموسم.

ونجد أيضًا أن الحكام لم يكونوا في صالح الفريقين رغم الاتهامات السابقة بأنهما الفريقان اللذان يستفيدان من التحكيم في إسبانيا وفق قانون الأقوى.

وحصل 7 لاعبين من برشلونة على بطاقات للاحتجاج على قرارات الحكام، بينما اكتفى ريال مدريد ببطاقة واحدة.

وعن البطاقات الحمراء، فإن الفريقان يحتلا الصف الأول في البطاقات الحمراء، حيث حصل كل من لينيغليت وعثمان ديمبلي وأروخو من برشلونة على بطاقات حمراء، ولوكا مودريتش وغاريث بيل وألفارو أودريوزلا من ريال مدريد تعرضوا للطرد.