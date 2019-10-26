بالفيديو.. موسم الرياض يستقبل أشهر برنامج لتعديل السيارات بالعالم
كشفت الهيئة العامة للترفيه، أمس الجمعة، أن أشهر برامج تعديل السيارات في العالم ” ويست كوست كوستيومز ” سيكون قريباً في موسم الرياض.
وقالت هيئة الترفيه، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سوف يتم اختيار سيارة يعدلونها وتكون أول سيارة نسائية حسب الطلب في المملكة.
أحد أشهر برامج تعديل السيارات في العالم "ويست كوست كوستيومز" جاينا قريب لـ #موسم_الرياض 😍
وراح يختارون سيارة يعدلونها وتكون أول سيارة نسائية حسب الطلب في المملكة 🔥🔥 pic.twitter.com/Q4mLbZYbJy
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 25, 2019
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