بالفيديو.. موسم الرياض يستقبل أشهر برنامج لتعديل السيارات بالعالم

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه، أمس الجمعة، أن أشهر برامج تعديل السيارات في العالم ” ويست كوست كوستيومز ” سيكون قريباً في موسم الرياض.

وقالت هيئة الترفيه، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سوف يتم اختيار سيارة يعدلونها وتكون أول سيارة نسائية حسب الطلب في المملكة.